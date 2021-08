Business news: Uniper, stabile attività operativa in primo semestre e migliorate le stime per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il margine operativo lordo (Ebit) dell'azienda energetica tedesca Uniper nel primo semestre del 2021 è stato di 580 milioni di euro nella prima metà del 2021. È quanto emerge dalla pubblicazione dei dati semestrali dell’azienda, secondo cui il dato dell'anno precedente era pari a 691 milioni di euro. Il motivo principale del calo è stato un aumento, in base al prezzo e al volume, degli accantonamenti per le quote di CO2 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, un effetto che si rifletterà anche sui dati del terzo trimestre e che quindi avrà un impatto negativo sull’Ebit per l’intero anno 2021. Gli utili del segmento European Generation hanno superato il dato dell'anno precedente. Il segmento ha beneficiato principalmente della messa in servizio della centrale elettrica a carbone Datteln 4 alla fine di maggio del 2020 e del ritorno alle operazioni commerciali delle unità di generazione a gas di Irsching 4 e 5 nel quarto trimestre dello scorso anno. In crescita anche le entrate anche dal Regno Unito che hanno avuto un impatto positivo sui ricavi. Gli utili più deboli nel segmento delle materie prime globali sono principalmente attribuibili alla normalizzazione dei margini nel settore del gas dopo gli utili straordinari dell'anno precedente. Ciò è stato parzialmente compensato dai maggiori utili del portafoglio di materie prime internazionali di Uniper, che ha beneficiato delle condizioni meteorologiche insolite in Nord America e delle attività commerciali in Asia. Il calo nel segmento Russian Power Generation è dovuto principalmente agli effetti di conversione valutaria. La scadenza dei pagamenti di capacità a lungo termine per due unità di generazione presso le centrali elettriche Shaturskaja e Jaivinskaja è stata compensata dalla rimessa in servizio dell'unità 3 di Berjozovskaja lo scorso maggio. (Geb)