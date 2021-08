Business news: tedesca Thyssenkrupp, prosegue performance positiva in terzo trimestre anno fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2020-21, l’azienda tedesca Thyssenkrupp ha proseguito la sua performance positiva, con netti miglioramenti rispetto sia ai tre mesi precedenti sia all’anno scorso, quando i dati sono stati pesantemente condizionati dalla pandemia di coronavirus. Il gruppo ha registrato un'acquisizione di ordini nel terzo trimestre di 8,8 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (4,8 miliardi di euro). Tra aprile e giugno, le vendite sono aumentate del 51 per cento a 8,7 miliardi di euro. L'Ebit rettificato è stato pari a 266 milioni di euro, in significativo aumento rispetto al dato dell'anno precedente (693 milioni di euro) e anche rispetto al trimestre precedente (220 milioni di euro). Quasi tutti i segmenti hanno contribuito a questa performance positiva con miglioramenti degli utili. In particolare, il comparto Materials Services ha registrato ricavi record. Per l'intero anno 2020/2021 Thyssenkrupp ha confermato le previsioni sugli utili migliorate di recente con i dati semestrali. (Geb)