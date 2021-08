Venezuela: dialogo di pace, arrivati in Messico delegati di governo e opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha dato "il più cordiale benvenuto" alle delegazioni del governo e delle opposizioni del Venezuela attese al negoziato per trovare soluzioni alla crisi politica in corso da anni. La riunione, ha precisato Ebrard in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, servirà ad "inaugurare il processo" e "firmare il memorandum di intesa". Fonti a conoscenza del dossier confermano ad "Agenzia Nova" che al momento si sta pensando a un termine di sei mesi per la conclusione dell'intero processo, termine però "ancora ampiamente rivedibile". Il negoziato, come noto, è coordinato dal Regno di Norvegia, con i Paesi Bassi e la Federazione Russa come nazioni a sostegno. Al tavolo, in qualità di paesi "amici" del negoziato, con il solo potere di controllo ma senza diritto di intervento, dovrebbero sedere anche delegazioni degli Stati Uniti, del Canada, della Turchia, della Germania e della Bolivia. (segue) (Vec)