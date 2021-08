Venezuela: dialogo di pace, arrivati in Messico delegati di governo e opposizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione governativa è guidata dal presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, accompagnato dal governatore dello Stato di Miranda, Hector Rodriguez. Al tavolo ci sarà anche Nicolas Ernesto Maduro, il figlio del presidente noto col nomignolo di "Nicolasito". Lo ha detto lo stesso capo dello Stato, Nicolas Maduro, alla vigilia dell'apertura del tavolo. Il giovane Maduro "forma parte della commissione del dialogo che va in Messico, guidata dal dottor Jorge Rodriguez", ha detto il presidente. "Vanno in Messico al dialogo con l'opposizione estremista di destra, governata dagli Stati Uniti. Andiamo a dialogare con l'opposizione 'pitiyankee' (termine spregiativo per indicare gli emuli dello stile di vita statunitensi) con i pro-yankee, con gli schiavi del governo degli Usa. Si dialoga anche con il diavolo. Andiamo con la croce, con l'acqua santa e le benedizioni di Dio", ha detto Maduro giovedì. Nicolasito è finito due volte - nel 2017 e nel 2019 - nella lista delle sanzioni imposte dal Dipartimento del tesoro Usa per censurare le responsabilità in diverse azioni di repressione. (segue) (Vec)