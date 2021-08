Amministrative: Conte, M5s non parteciperà a elezioni comunali Benevento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 Stelle non parteciperà alle elezioni comunali di Benevento, previste il 3 e 4 ottobre prossimi. Lo annuncia Giuseppe Conte, che spiega: si tratta di “una decisione sicuramente sofferta, nata a seguito di un confronto costante e diretto con gli eletti del territorio e gli attivisti, ai quali ho chiesto, pur consapevole dell’importante lavoro svolto in questi mesi, di investire tutte le energie disponibili per lavorare insieme alla riorganizzazione, anche territoriale, del Movimento 5 Stelle”. (segue) (Com)