Perù: partito di governo denuncia "golpe parlamentare" da parte dell'opposizione (7)

- Il ministero del Lavoro è stato affidato a Iber Maravì, noto ai più per il suo impegno nel mondo accademico e per la sua passione per le arti. Desta però preoccupazione il suo legame con Conare-Setup, sindacato vicino al Movimento per l'amnistia e i diritti fondamentali (Movadef): un movimento che per la procura e la polizia del Perù è da considerarsi come braccio legale di Sendero Luminoso. Non meno clamore ha suscitato la nomina di Ciro Galvez a ministro della Cultura, nonché aspirante al ruolo di presidente della Repubblica. I media non hanno evitato di rispolverare un episodio dell'agosto 2014 quando il leader di "Rinascimento andino" veniva invitato a scendere da un autobus dal personale insospettito dal suo tasso alcolico. Rivendicando di non aver bevuto che "tre bicchierini", Galvez ha risposto estraendo una pistola e sparando due colpi in aria: "Qui si fa ciò che dico io, perché io sono io e basta. Qui nessuno è ubriaco", ha detto. (Brb)