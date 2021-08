Usa: Covid, Cdc raccomandano terza dose vaccino per soggetti immunocompromessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno ufficialmente raccomandato una dose aggiuntiva di vaccini contro il coronavirus per i soggetti con sistema immunitario compromesso, aprendo la strada alla somministrazione di dosi a diversi milioni di cittadini Usa. Il direttore del Cdc, Rochelle Walensky, ha firmato la raccomandazione poche ore dopo l'approvazione all'unanimità da parte del comitato consultivo dell'agenzia sulle pratiche di immunizzazione. Walensky ha affermato che la raccomandazione è "un passo importante per garantire che tutti, compresi i più vulnerabili al Covid-19, possano ottenere la massima protezione possibile dalla vaccinazione". (segue) (Nys)