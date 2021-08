Usa: Covid, Cdc raccomandano terza dose vaccino per soggetti immunocompromessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse ore la Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti - l'agenzia che regola i prodotti sanitari e farmaceutici - ha modificato le autorizzazioni all’uso di emergenza dei vaccini contro il coronavirus di Pfizer-BioNTech e Moderna e ha autorizzato la somministrazione di una dose aggiuntiva in individui immunocompromessi, in particolare pazienti che hanno subito trapianti di organi o con patologie che riducono la loro capacità di combattere le infezioni e altre malattie. “Dopo un'attenta revisione dei dati disponibili, la Fda ha stabilito che questo piccolo gruppo vulnerabile può beneficiare di una terza dose dei vaccini Pfizer-BioNTech o Moderna”, ha spiegato Janet Woodcock, commissaria ad interim dell’Fda. (segue) (Nys)