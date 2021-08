Business news: Russia, crescita mensile del 22,9 per cento dell'export di petrolio a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di petrolio della Russia in termini monetari a giugno sono aumentate del 22,9 per cento rispetto a maggio e di 2,1 volte rispetto a giugno dello scorso anno, arrivando a quota 10,905 miliardi di dollari. È quanto emerge dai dati del Servizio doganale federale, secondo cui le esportazioni di petrolio a giugno sono aumentate del 15,5 per cento in termini mensili e dell'11,8 per cento in termini annuali, raggiungendo 22,654 milioni di tonnellate. Nella prima metà dell'anno, l'export di petrolio dalla Federazione Russa è diminuito dell'11,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, a 111,396 milioni di tonnellate, e in termini monetari, è aumentato del 21,5 per cento, a 47,633 miliardi di dollari. L'export di prodotti petroliferi dalla Federazione Russa a giugno in termini fisici è diminuito rispetto a maggio del 2,7 per cento, a quota 12,346 milioni di tonnellate, e in termini monetari è aumentato del 2 per cento, attestandosi a 6,022 miliardi di dollari. (Rum)