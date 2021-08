Business news: Germania, Permira acquisisce maggioranza agenzia immobiliare Engel&Volkers

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'investitore finanziario Permira acquisisce la maggioranza dell'agenzia immobiliare di Amburgo Engel&Volkers. Nell'accordo, la famiglia Volkers e parte del management manterranno quasi il 40 per cento delle azioni, hanno affermato le due società in una nota congiunta, mentre il fondatore dell'azienda, Christian Volkers, diventa presidente del comitato consultivo. Non è stato menzionato un prezzo di acquisto per l'operazione, che dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno. Negli ambienti finanziari, riferisce il “Frankurter Allgemaine Zeitung”, si sostiene che la valutazione della società fosse di poco inferiore ai 700 milioni di euro e che la quota di maggioranza varrebbe almeno 400 milioni di euro. (Geb)