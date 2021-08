Business news: vicepremier russo Novak, divieto export prodotti petroliferi resta possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un divieto all'esportazione di prodotti petroliferi dalla Russia resta un tema all'ordine del giorno e potrebbe essere introdotto se la situazione sul mercato dei combustibili dovesse peggiorare. Lo ha affermato il vice primo ministro russo Aleksander Novak in un comunicato stampa del governo. "Misure più drastiche, come il divieto di esportazione di prodotti petroliferi, rimangono all'ordine del giorno e potrebbero essere applicate in qualsiasi momento se la situazione dovesse peggiorare", ha affermato Novak. Il vicepremier ha tenuto un incontro con rappresentanti di compagnie petrolifere, autorità esecutive, analisti ed esperti del settore sulla situazione del mercato dei carburanti. (Rum)