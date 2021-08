Business news: Spagna, per Adecco solo lo 0,3 per cento degli annunci offre opportunità di "telelavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo lo 0,3 per cento degli annunci di impiego pubblicati in Spagna consentono delle opportunità di telelavoro, un dato nettamente sotto la media europea occidentale, pari al 12 per cento. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dall'istituto di consulenza per il lavoro Adecco. Javier Blasco, direttore dell'Adecco Group Institute, spiega che la differenza sta nel fatto che il tessuto produttivo di altri Paesi è molto più “adattabile al telelavoro” e rispetto alle economie molto avanzate nei settori delle telecomunicazioni o nel comparto bancario, la Spagna è ricca di servizi. "L'economia spagnola è molto basata sul modello del faccia a faccia e negli ultimi mesi i settori che sono cresciuti di più nell'occupazione sono l'istruzione, la salute, i trasporti”, ha spiegato Blasco, secondo cui quindi “ci sono poche possibilità di lavorare da casa". "Non è né meglio né peggio, semplicemente in Spagna c'è una cultura del ‘faccia a faccia’ molto forte", ha aggiunto il direttore dell'Adecco Group Institute. (Spm)