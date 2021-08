Business news: Germania, Cina si conferma prima destinazione per merci tedesche a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con merci importate per un valore di 10,9 miliardi di euro, la Cina è rimasta il più grande Paese importatore della Germania a giugno, con un aumento delle importazioni dell'11,1 per cento su base annua. Lo hanno mostrato i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica della Germania, Destatis. Le esportazioni tedesche verso la Cina sono aumentate del 16 per cento su base annua a 9,5 miliardi di euro (11,2 miliardi di dollari Usa) lo scorso giugno. Nel complesso, la Germania ha esportato merci per un valore di 118,7 miliardi di euro a giugno, con un aumento dell'1,3 per cento su base mensile e del 23,6 per cento su base annua. Le importazioni totali si sono attestate a 102,4 miliardi di euro durante il periodo, in aumento dello 0,6 per cento su base mensile e del 27 per cento su base annua. (Geb)