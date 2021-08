Venezuela: dialogo di pace, arrivati in Messico delegati di governo e opposizioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, aveva parlato della disponibilità a rimuovere le sanzioni in caso di "progressi significativi" nei colloqui. La Casa Bianca è stata "chiara" sul fatto che "il regime di Nicolas Maduro può creare un cammino per alleviare le sanzioni, permettendo che i venezuelani partecipino ad elezioni presidenziali, parlamentari e locali, libere e giuste". Il Venezuela, ha proseguito Price, chiede che "il regime di Maduro intavoli discussioni sincere con l'opposizione, guidata - ovviamente - dal presidente ad interim Juan Guaidò, che sfocino in una soluzione integrale alla crisi venezuelana". Washington "è disposta a rivedere le politiche di sanzioni sulla base di un progresso significativo nel negoziato integrale. Ma quello che vogliamo vedere sono progressi significativi", ha proseguito il portavoce plaudendo ai "progressi sostanziali e credibili" sin qui compiuti per "ripristinare i processi e le istituzioni democratiche in Venezuela". (segue) (Vec)