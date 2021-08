Venezuela: dialogo di pace, arrivati in Messico delegati di governo e opposizioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disponibilità degli Usa a rimuovere le sanzioni era stata messa per la prima volta nero su bianco già a fine giugno, in un comunicato congiunto con Canada e Unione Europea. Il documento ricordava la necessità che la soluzione "pacifica" alla crisi venga dal popolo venezuelano tramite un processo negoziale animato dagli stessi venezuelani, per far sì che tutti i cittadini "possano esprimersi politicamente attraverso elezioni locali, parlamentari e presidenziali, credibili, inclusive e trasparenti". I tre responsabili degli Esteri - Antony Blinken, Josep Borrell e Marc Garneu - rinnovavano l'appello alla liberazione senza condizioni "di tutti coloro che sono stati ingiustamente arrestati per ragioni politiche", alla "indipendenza dei partiti politici", alla "libertà di espressione, anche per i membri della stampa" e alla fine "delle violazioni dei diritti umani".Il primo incontro di questo nuovo negoziato tra esponenti del governo e delle opposizioni, il terzo negli ultimi tre anni, si terrà nella capitale messicana quando in Italia sarà già notte. La riunione servirà a fissare l'agenda dei colloqui veri e propri, che presumibilmente si terranno a partire da settembre. Un documento che stando a quanto riportano i media regionali, certifica le aspettative delle due parti, spalmate su sette punti: garanzie elettorali, diritti politici per tutti, revisione delle sanzioni e del blocco sugli asset statali, rispetto dello stato di diritto, convivenza politica e sociale, protezione dell'economia nazionale, nascita di commissione per l'accompagnamento dei colloqui e per il rispetto delle garanzie. Più nel dettaglio, il governo punta innanzitutto alla rimozione delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, contando sui "buoni uffici" del leader oppositore, Juan Guaidò, alla Casa Bianca. Per Caracas le sanzioni, "contrarie al diritto internazionale, sono causa prima del disagio socio economico che vive il Paese. Maduro punta inoltre al riconoscimento delle istituzioni guidate da elementi a lui fedeli - Parlamento, Corte suprema e la stessa presidenza - ma nate con procedimenti contestati da buona parte della comunità internazionale. Un'agenda con cui il governo intende più in generale consolidare il suo potere nel Paese, ma potendo permettersi di rientrare nel tessuto dei rapporti commerciali e diplomatici. (segue) (Vec)