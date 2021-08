Venezuela: dialogo di pace, arrivati in Messico delegati di governo e opposizioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni da parte loro segnalano che questo percorso di legittimazione delle istituzioni può passare solo attraverso nuove elezioni presidenziali e legislative, il vero obiettivo messo da tempo nel mirino del fronte che si riconosce in Guaidò. Elezioni cui devono partecipare anche i partiti azzerati dalle autorità e dagli oppositori attualmente tenuti lontani dalle urne. In questo senso, più in generale, si chiede che vengano liberati i "prigionieri politici", a partire da Freddy Guevara, politico molto vicino a Guaidò, arrestato proprio nei giorni in cui si stava formalizzando l'avvio del tavolo. Il fronte anti governativo chiede inoltre che si adottino misure concrete per porre fine all'emergenza sanitaria della covid-19, a fronte di un piano vaccinale ampiamente insoddisfacente. Caracas ad oggi ha autorizzato l'ingresso solo di alcuni vaccini, cinesi, cubani e russi, rendendo più difficile il completamento della campagna. (segue) (Vec)