Venezuela: dialogo di pace, arrivati in Messico delegati di governo e opposizioni (7)

- La sede dei colloqui, la capitale del Messico, è stata indicata dalla Norvegia sulla base delle posizioni che il governo di Andres Manuel Lopez Obrador ha assunto su questo e su altri dossier regionali. "Mi ha appena riferito il ministro degli Esteri (Marcelo Ebrard) che, su proposta della Norvegia, il Messico potrà diventare sede per svolgere i negoziati. E noi accettiamo perché quello che vogliamo è che ci sia dialogo e accordi tra le parti", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Il presidente garantisce che il suo governo, tradizionalmente ispirato al principio di non intromissione negli affari dei Paesi terzi, non interverrà "in nessun modo" sui contenuti del dialogo. Lo stesso principio che ha spinto il Paese nordamericano a non sottoscrivere dichiarazioni di condanna firmate dalla segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), e a sfilarsi dal "Gruppo di Lima", l'entità regionale che per un paio d'anni è stata punta di diamante delle pressioni sul governo Maduro. In settimana la Costa Rica aveva offeso la possibilità di ospitare le prossime riunioni. Al tavolo dovrebbe sedere anche la delegazione dei Paesi Bassi e della Federazione Russa. (segue) (Vec)