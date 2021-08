Venezuela: dialogo di pace, arrivati in Messico delegati di governo e opposizioni (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento segue quello celebrato nell'isola Barbados nel maggio del 2019, quindici giorni dopo che Guaidò e Leopoldo Lopez avevano tentato di coinvolgere i militari in un colpo di mano che avrebbe dovuto segnare la fine del governo Maduro. Un tentativo naufragato per le troppe distanze tra le parti e per le sensibili differenze anche all'interno dei due fronti. Il fallimento dei negoziati - accelerato dalla morte di Rafael Acosta Arevalo, capitano di corvetta che poco prima era stato accusato di trainare un colpo di Stato - aveva permesso a Maduro di firmare un accordo con settori minoritari delle opposizioni, testo sul quale ha costruito alcuni dei "successi" portati avanti dal governo. Un anno prima, era stato l'ex presidente del governo spagnolo, José Luis Rodriguez Zapatero, a cercare di condurre un negoziato nella Repubblica Dominicana. "Zp" certificava il fallimento delle trattative rimandando il grosso delle responsabilità all'opposizione, "rea" di aver disatteso all'ultimo un accordo raggiunto col governo. (Vec)