Perù: partito di governo denuncia "golpe parlamentare" da parte dell'opposizione (3)

- Oltre a questo la procura del Perù ha aperto questa settimana una inchiesta sul primo ministro, Guido Bellido, e il leader del partito di governo Perù Libre, Vladimir Cerron, per presunto reato di terrorismo. L'ipotesi degli inquirenti, che avranno ora 120 giorni a disposizione per istruire il fascicolo, è un presunto legame con Sendero Luminoso, la banda armata protagonista della dolorosa pagina di violenza che ha colpito il Paese andino negli anni 90. L'indagine, si legge nelle note della procura, parte dalle dichiarazioni di tale Eddy Bobby Villaroel Medina, presidente della "Asociación Plurinacional de Reservista Tahuantinsuyanos", "a conoscenza" di "contatti diretti" tra Cerron, Bellido e il "compagno José", in accampamenti della banda paramilitare. Si tratta della seconda inchiesta che la procura apre a carico del primo ministro e del discusso leader di Perù Libre. (segue) (Brb)