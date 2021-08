Haiti: morto un cancelliere coinvolto in indagini su omicidio Moise (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 7 e l'8 luglio, la Polizia di Haiti ha già identificato e arrestato quasi tutti gli uomini del "commando" ritenuto responsabile dell'omicidio. Al netto dei tentativi di fuga e la morte di tre elementi, avvenuta in circostanze ancora non chiare, desta sorpresa la mancanza di reazione del gruppo, con arresti scattati nei pressi della scena del crimine, la villa presidenziale nel lussuoso quartiere di Pétion-Ville. Si fa strada l'ipotesi che gli ex militari non abbiano lasciato il campo perché sicuri di poter godere dell'immunità promessa loro dal committente stesso dell'omicidio, lo stesso che avrebbe provveduto ad affidargli remunerativi compensi di sicurezza nel futuro governo. (segue) (Mec)