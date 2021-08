Haiti: morto un cancelliere coinvolto in indagini su omicidio Moise (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'analisi di "El Tiempo", le autorità avrebbero perfettamente chiaro chi sia stato l'esecutore materiale dell'omicidio, sin qui attribuito a un commando specializzato composto in gran parte da ex militari colombiani. Le indagini avrebbero inoltre confermato che almeno una parte delle persone sbarcate ad Haiti era stata contattata per una generica prestazione di servizi di sicurezza a personalità locali. Il documento - 120 pagine costruite su tra l'altro 721 messaggi circolati tra le autorità inquirenti, 17.320 dati, controllo di 3.221 utenze telefoniche, 77 ore di video e 123 ore di audio - potrebbero chiarire alcuni dei numerosi punti ancora oscuri delle indagini. Ci sono da chiarire i mandanti, i motivi strategici e una infinità di dettagli che puntellano la dinamica dell'azione. (segue) (Mec)