Haiti: morto un cancelliere coinvolto in indagini su omicidio Moise (8)

- Una parte dei colombiani era a conoscenza dell'obiettivo finale, uccidere Moise. Il capo sul campo sarebbe stato German Alejandro Rivera Garcia, detto "Mike", nominato "colonnello" dal presunto capo logistico dell'azione, il pdirettore della Ctu Security, James Solanges. Mike avrebbe a un certo punto spiegato che l'intera operazioni non sarebbe servita, come da disegno iniziale, ad insediare Christian Emmanuel Sanon, medico 63enne arrestato a inizio delle indagini come il vero responsabile dell'omicidio. Il potere si sarebbe dovuto consegnare nelle mani di Wendelle Con Thélot, una ex giudice presentata con il nomignolo di "Diamante", già agli arresti. Alcuni membro del commando si sarebbero opposti all'omicidio ricordando che il motivo del loro ingaggio era di tutt'altra natura. (segue) (Mec)