Haiti: morto un cancelliere coinvolto in indagini su omicidio Moise (9)

- Una volta sul posto, prosegue la testata nella sua ricostruzione, il commando si sarebbe diviso in due squadre, una delle quali - sei uomini tra cui due persone morte nell'operazione - si è spinta sino alla camera di Moise. L'alta squadra, che grazie a "Mike" era in costante contatto telefonico con gli omicidi, si è fermata al primo piano. Impossibile pensare che le guardie di sicurezza presidenziali non fossero complici dell'azione, prosegue "El Tiempo". Portato a termine l'omicidio, i responsabili sarebbero rimasti in zona, "sicuri della garanzia di immunità" promessa loro dai mandanti. A rovinare i piani sarebbe intervenuta la polizia locale, evidentemente non coordinata, che ha bloccato il commando costringendo una parte a riparare nell'ambasciata di Taiwan. (Mec)