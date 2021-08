Afghanistan: Stati Uniti pronti a evacuare migliaia persone al giorno dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a evacuare “migliaia di persone al giorno” dall’Afghanistan grazie ai 3.000 militari inviati nel Paese dal dipartimento della Difesa. Lo ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby, sottolineando che la parte più cospicua del contingente arriverà a Kabul entro domenica 15 agosto. La capacità non sarà un problema", ha assicurato Kirby, "saremo in grado di spostare migliaia di persone al giorno", permettendo il dislocamento dei 4.200 individui del personale diplomatico Usa. "Kabul non si trova al momento in una situazione di minaccia imminente”, ha detto Kirby. “Chiaramente, però , stanno tentando di isolare Kabul", ha aggiunto in riferimento ai talebani. Il portavoce del dicastero ha quindi respinto le accuse contro presidente Usa, Joe Biden, considerato dagli oppositori responsabile dell'avanzata. "Abbiamo visto i talebani avanzare anche prima che l'amministrazione Biden si insediasse", ha spiegato Kirby.(Nys)