Rifiuti: assessore Lazio, da Raggi valanga di bugie impressionante

- "La valanga di bugie che ogni giorno la Raggi riesce a produrre è impressionante. Le sue menzogne hanno riguardato l'emergenza rifiuti in cui versa la capitale di Italia, che guarda caso è amministrata proprio da lei. E come al solito, anziché assumersi le proprie responsabilità (fortunatamente chiare ai cittadini) le scarica su altre amministrazioni inventando fantomatiche colpe. Una vergogna. Ai giornalisti lancio un 'sos verità' e mi permetto di evidenziare la necessità di verificare tutto quanto dice la sindaca. Ne guadagnerebbe il giornalismo, ma soprattutto la democrazia". È quanto dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio. (Com)