- L'assemblea legislativa dello Stato di New York, con sede ad Albany, sospenderà la sua indagine sulla messa in stato d’accusa del governatore Andrew Cuomo una volta che le sue dimissioni saranno effettive. Lo ha annunciato il presidente Carl Heastie. La commissione giudiziaria parlamentare è giunta alla conclusione che non si può mettere sotto accusa e rimuovere un funzionario non più in carica.(Nys)