Regno Unito: strage di Plymouth, tra le vittime di Davison la madre di 51 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jake Davison, l’autore della strage di Plymouth, ha ucciso sua madre Maxine Davison, 51 anni, oltre ad una bambina di tre anni, Sophie Martin. Lo ha confermato la polizia del Devon e della Cornovaglia, che hanno chiarito che le altre vittime della sparatoria sono il padre della piccola, Lee Martyn, 43 anni; Stephen Washington, 59 e Kate Shepherd, 66 anni. Davison deteneva un regolare porto d’armi, come già confermato da Shaun Sawyer, capo della polizia del Devon e della Cornovaglia, non confermando la versione di alcuni testimoni oculari secondo cui l'arma utilizzata nella sparatoria sarebbe un "fucile a pompa. Sawyer ha affermato che un'arma da fuoco era stata recuperata sulla scena del crimine e che gli agenti non stavano cercando altre persone coinvolte nella sparatoria, una versione che conferma quello che la polizia ha sostenuto sin dall’inizio, ovvero l’assenza di una matrice terroristica. La polizia ha ricevuto diverse chiamate che invitavano gli agenti a recarsi a un indirizzo di Biddick Drive alle 18:11 (19:11 in Italia) e diversi agenti, armati e disarmati, sono giunti sul posto dopo sei minuti. Sawyer ha affermato che "sono stati sparati più colpi da un'arma da fuoco in quel periodo di circa sei minuti". Davison "ha ucciso" una donna di 51 anni che era a lui nota, ha spiegato l’ufficiale di polizia, secondo cui non si esclude che con tale persona potesse esserci un qualche tipo di relazione familiare. Successivamente è uscito in strada, dove "ha subito sparato e ucciso una ragazza molto giovane. Ha anche sparato e ucciso un uomo parente maschio di questa ragazza", che aveva 43 anni. Davison ha poi sparato a un'altra donna, 53 anni, e a un uomo, di 33, su Biddick Drive, che rimangono in ospedale con ferite "non ritenute pericolose per la loro vita". (segue) (Rel)