Cile: candidato centrodestra Sichel, mega progetto minerario dovrà essere sostenibile

- Il candidato del centrodestra alle prossime elezioni presidenziali del Cile, Sebastian Sichel, ha affermato che il mega progetto minerario della compagnia Andes Iron recentemente approvato dalla Commissione di impatto ambientale dovrà essere "ecologicamente sostenibile". "Con l'attuale emergenza ambientale che attraversiamo non è possibile pensare nello sviluppo senza tenere conto la sostenibilità", ha detto Sichel riguardo il progetto "Dominga" nella regione settentrionale di Coquimbo. "La sola generazione di posti di lavoro e di investimenti non sono più un argomento sufficiente a giudicare un progetto positivamente o negativamente per il Paese", ha aggiunto Sichel riguardo l'opera fortemente contestata dalle associazioni ecologiste e dall'opposizione. Sebbene il candidato del centrodestra ha chiarito che rispetta l'iter istituzionale che ha portato all'approvazione del progetto, ha affermato che dal punto di vista politico ritiene che "il settore privato dev'essere responsabile e le istituzioni risolvere i punti critici del progetto". (segue) (Abu)