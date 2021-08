Iraq: leader sciita Al Hakim mette in guardia da “collasso” del sistema politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Coalizione delle Forze dello Stato nazionale, il religioso sciita iracheno Ammar al Hakim, ha messo in guardia oggi dal possibile “collasso del sistema politico" in Iraq, invitando i "boicottatori" delle prossime elezioni anticipate, incluso il religioso e politico Muqtada al Sadr, a rivedere la loro decisione. In un discorso tenuto nella capitale Baghdad, Al Hakim ha denunciato “le peggiori agende interne ed esterne che mirano a colpire la coesione e dividere il Paese etnicamente, geograficamente e dal punto di vista confessionale”. Fin dagli eventi dell’ottobre 2019, “abbiamo avuto una posizione chiara, e abbiamo detto all’epoca che la scena politica in Iraq soffre di un vero ostacolo, e che abbiamo urgente bisogno di un cambiamento effettivo”, ha proseguito Al Hakim. “Similmente, il governo di Mustafa al Kadhimi è stato formato per svolgere due compiti principali: restaurare il prestigio dello Stato e preparare lo svolgimento di elezioni anticipate in un ambiente sicuro e giusto, che permetta a tutti gli iracheni di scegliere i loro rappresentanti”, ha aggiunto. Al Hakim ha invitato tutte le forze politiche che hanno annunciato il loro boicottaggio delle elezioni, previste per il prossimo 10 ottobre, a “rivalutare la loro decisione e a partecipare alle elezioni”. I Paesi vicini, su tutti Iran, Arabia Saudita, Turchia, Egitto e altri Paesi nella regione, dovranno “sedersi al tavolo del dialogo al servizio degli interessi dei nostri popoli nel presente e nel futuro”, ha aggiunto Al Hakim. (Res)