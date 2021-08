Torino: Municipale ora viaggia anche in bicicletta, sperimentazione in quinta circoscrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dei vigili Emiliano Bezzon vede questa scelta come "un modo per far sentire le istituzioni più vicine ai cittadini". Così la Polizia Municipale sposa la mobilità dolce. L'esperimento è partito in via sperimentale nel territorio della Circoscrizione 5, con il Comando territoriale che si muoveranno in bici aumentando i servizi di prossimità. Si parte con due bici, ma si pensa di incrementarle a quattro già dal prossimo anno. Gli agenti a bordo delle due ruote gireranno principalmente per le vie del quartiere, nei parchi, nelle aree pedonali, sulle ciclabili e nelle piazze. "Risponderanno alle richieste di informazione dei cittadini e, se servirà, interverranno a supporto delle pattuglie in auto e moto - continua Bezzon - La bici è un mezzo che aiuta a riconoscere meglio le situazioni anomale come le buche, il degrado urbano, i rifiuti abusivi e le segnaletiche sbagliate o cancellate".(Rpi)