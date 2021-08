M5s: fonti Campidoglio, polemica senza senso per parole di Conte su Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcuno vuole maliziosamente interpretare male le parole di Conte su Milano, tentando di far credere che non ami Roma. Conte è stato in prima fila e ha spinto con decisione affinché arrivasse in Parlamento il progetto di legge per attribuirle i poteri che le spettano come Capitale di tutti gli italiani. Sinceramente sembra una polemica senza senso". Così fanno sapere fonti dal Campidoglio in riferimento alle polemiche sollevate da esponenti del centrodestra dopo che il presidente del M5s Giuseppe Conte aveva proposto una legge speciale per il capoluogo lombardo. (Rer)