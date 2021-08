Covid: quarantena passa da dieci a sette giorni se si è vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passa da dieci a sette giorni la quarantena per i vaccinati che abbiamo avuto contatti con persone positive al Covid-19. Lo stabilisce la circolare emanata dal ministero della Salute. Si può rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo, spiega la circolare. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di Sars-CoV- 2. Quanto ai contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da Sars-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, prosegue la circolare, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria. Resta di dieci giorni invece la quarantena per chi non è vaccinato o non ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e sia venuto in contatto con un positivo.(Rin)