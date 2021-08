Haiti: morto un cancelliere coinvolto in indagini su omicidio Moise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ernst Lafortune, cancelliere di tribunale di Haiti coinvolto nelle indagini sull'omicidio del presidente Jovnel Moise, è morto poco dopo essere stato trasferito d'urgenza in ospedale. Lo rende noto l'Associazione nazionale dei cancellieri (Anagh), parlando di una "morte sospetta" seguita a una "vivace" discussione con Mathieu Chanlatte, il giudice che ha di recente assunto il compito di istruire la causa. Secondo la ricostruzione fornita da un collega ai media locali, Lafortune - che sarebbe stato portato in ospedale da "sconosciuti" -, aveva le braccia rotte e un taglio in gola. La notizia rende ancora più intricata la trama dell indagini sull'omicidio portato a termine oltre un mese fa. (segue) (Mec)