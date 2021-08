Haiti: morto un cancelliere coinvolto in indagini su omicidio Moise (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo diversi giorni di attesa, le autorità di Haiti hanno assegnato al giudice Mathieu Chanlatte il compito di istruire il processo sul caso. La nomina - formalizzata dal decano del Tribunale civile di Port-au-Prince, Bernard Sainvile - dovrà mettere ordine nelle indagini sin qui portate avanti dalla procura e dalla polizia nazionali, situazione oggetto di numerose critiche. La nomina di Chanlatte arriva inoltre dopo che diversi magistrati, sotto il timore di minacce di vario genere, avevano anticipato l'intenzione di non accettare l'incarico. La scorsa settimana il governo di Haiti, oggi guidato da Ariel Henry in veste di primo ministro ad interim, ha sollecitato alle Nazioni Unite l'aiuto per attivare una "indagine internazionale" sul caso, non escludendo la creazione di un tribunale specifico per giudicare i presunti responsabili dell'attentato. Una richiesta che viene in questo momento "esaminata", ha detto il portavoce della segreteria generale delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric, segnalando che dovrà comunque passare tramite "i competenti organi legislativi dell'Onu". "Come abbiamo visto per altre situazioni analoghe, bisogna passate attraverso il Consiglio di sicurezza, il Consiglio dei diritti umani e altri", ha sottolineato. Dujarric ha comunque ricordato che l'Onu ha già inviato alcuni funzionari in appoggio alle indagini. (segue) (Mec)