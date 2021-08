Haiti: morto un cancelliere coinvolto in indagini su omicidio Moise (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi aggiornamenti sul caso sono stati forniti dal quotidiano colombiano "El Tiempo" sulla base dell'ultimo rapporto stilato dalla Polizia di Haiti. Un testo secondo cui l'azione contro Moise era stata programmata una prima volta il 20 giugno, oltre due settimane prima del giorno in cui è stato effettivamente ucciso, il 7 luglio. L'idea originale, naufragata "all'ultima ora", non sarebbe stata quella dell'omicidio ma di fermare Moise all'aeroporto internazionale di Port-au-Prince. Il documento, acquisito dal quotidiano colombiano "El Tiempo" rivela inoltre che le imprese di sicurezza contrattate per organizzare il piano - Ctu Security e Worldwide Capital - avrebbero investito 865.376 dollari, somma che sarebbe stata recuperata con parte dei 45 milioni di dollari che Moise avrebbe avuto in contanti, nella sua residenza privata. Le indagini contenute nel rapporto preliminare sono quelle portate avanti dalla polizia haitiana in collaborazione con l'Interpol oltre che con le agenzie di sicurezza di Repubblica Dominicana, Colombia, Panama e Stati Uniti. (segue) (Mec)