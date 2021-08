Kosovo: Covid, premier Kurti invita cittadini a vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini del Kosovo devono vaccinarsi contro il Covid-19: lo ha chiesto il premier kosovaro, Albin Kurti, scrivendo oggi su Facebook. "Vaccinatevi. Insieme ce la possiamo fare", ha affermato Kurti. A partire dal 20 agosto per accedere agli spazi pubblici al chiuso ed agli eventi in Kosovo sarà necessario aver ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19. Secondo quanto annunciato dalla Camera kosovara per gli alberghi ed il turismo (Oht), anche bar e ristoranti sono inclusi nella misura, così come le feste familiari in luoghi pubblici. A tutto il personale dei ristoranti e del settore turistico viene inoltre richiesto di sottoporsi alle vaccinazioni. (Alt)