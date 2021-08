Kosovo: premier Kurti fa appello alla diaspora a partecipare al voto per amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha invitato la diaspora albanese a registrarsi per votare alle elezioni amministrative. In un video, il premier ha definito di grande importanza la partecipazione alle elezioni del 17 ottobre, affermando che il voto degli albanesi all'estero è stato molte volte decisivo nel determinare il corso politico e di sviluppo in Kosovo. "La scadenza per la registrazione per votare dall'estero è il 18 agosto. Sbrigati, registrati e aiuta e incoraggia gli altri a farlo. Pertanto, non rimandare al giorno successivo o all'ultimo giorno", ha detto. "La città e il quartiere, la comunità e la famiglia, le migliori condizioni di vita e le nostre opportunità di sviluppo sono prima di tutto legate al livello locale. Pertanto, prendiamo atto della reale importanza delle elezioni del 17 ottobre", ha dichiarato Kurti. (segue) (Alt)