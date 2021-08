Difesa: Danimarca, governo annuncia investimenti per industria più sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo danese ha annunciato che verrà messa in atto una strategia più sostenibile per sviluppare l'industria della difesa. Verranno quindi fatti investimenti nei settori dell'energia, della tecnologia spaziale, della sicurezza informatica e dell'intelligenza artificiale (Ai), con lo scopo di creare un futuro più sostenibile per il Paese. Questo comporterà maggiori possibilità lavorative per i cittadini danesi, e permetterà alla Danimarca di stare al passo con il progresso tecnologico nell'economia mondiale. Inoltre, ha informato il governo, è prevista una collaborazione attiva tra il governo danese con istituti di ricerca, sempre al fine di sviluppare soluzioni più rispettose dell'ambiente. La ministra della Difesa danese, Trine Bramsen, si è espresso sull'importanza di mantenere un livello di sicurezza elevato all'interno del Paese: "Disporre di una difesa performante è un aspetto fondamentale per la sicurezza nazionale", ha dichiarato. (Sts)