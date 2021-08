Afghanistan: Gasparri, Italia faccia sentire propria autorevolezza prima che sia tardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben venga il coinvolgimento del Parlamento sulla drammatica situazione dell'Afghanistan. L'avevo chiesto nei giorni scorsi e prendo atto che si stanno avviando le procedure per una tempestiva valutazione da parte delle Commissioni competenti della Camera e del Senato. L'Italia da sola non può risolvere questo problema". Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della commissione Difesa di palazzo Madama. "Ma ha il dovere di far sentire con autorevolezza la sua voce a livello internazionale - aggiunge -. La ignominiosa fuga dall'Afghanistan decisa dalla comunità internazionale e dagli Stati Uniti in particolare, sta facendo precipitare il Paese nelle mani dei talebani. Esecuzioni sommarie, violenza contro le donne, ritorno del fondamentalismo islamico, sono l'amara conclusione di una vicenda che ha visto sacrificare le vite di tanti soldati e le risorse economiche di tanti governi. Non può finire così. Dal Parlamento italiano deve venire un invito alla comunità internazionale per riconsiderare con rapidità la situazione, prima di assistere a una tragedia umanitaria e poi in prospettiva ad una tragedia politica con il rianimarsi del fondamentalismo islamico, con gli esiti terroristici che il mondo ha già patito troppo a lungo".(Com)