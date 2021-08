Libano: premier uscente Diab rifiuta di convocare riunione esecutivo richiesta da Aoun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente del Libano, Hassan Diab, ha respinto la richiesta avanzata dal presidente della Repubblica, Michel Aoun, di convocare una riunione urgente del consiglio dei ministri per discutere della crisi provocata nel Paese dalla decisione della Banca centrale di rimuovere i sussidi agli importatori di carburante. “Visto che il governo è dimissionario dal 10 agosto 2020 e che l’articolo 64 della Costituzione limita le prerogative del governo uscente alla gestione degli affari correnti in senso stretto, e per evitare ogni confusione, il capo del governo uscente, Hassan Diab, mantiene la sua posizione di principio che consiste nel non violare la Costituzione e dunque nel non convocare una riunione del Consiglio dei ministri”, afferma una nota della presidenza del governo. In precedenza, una nota siglata dal direttore generale della presidenza, Antoine Choucair, invitava il governo “a riunirsi in maniera eccezionale, per un motivo urgente, e in accordo con il primo ministro, durante una seduta consacrata a trattare le conseguenze pericolose della penuria di carburante di tutti i generi sul mercato locale”. Proseguono nel frattempo le proteste in tutto il Paese, dove numerose strade sono state bloccate da manifestanti. Diversi ristoranti, negozi, imprese e organizzazioni non governative hanno annunciato nel frattempo la cessazione temporanea delle attività, la chiusura di rami o lo stop alla climatizzazione, a causa della carenza del carburante per far funzionare i generatori. (Res)