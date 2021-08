Afghanistan: Onu, il Paese rischia una catastrofe umanitaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro risvolto dell’escalation di violenza è l’aumento delle persone che si recano in ospedale per ferite in scontri a fuoco o anche per traumi psicologici. Secondo la portavoce dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Fadela Chaib, i centri sanitari hanno registrato un aumento del 30 per cento dei pazienti rispetto allo scorso anno, con numeri quasi raddoppiati negli ultimi due o tre mesi. Secondo il Pam, i combattimenti hanno anche creato nuove sfide per raggiungere le comunità bisognose di assistenza alimentare in tutto il Paese. "Gli operatori umanitari stanno lavorando in circostanze straordinarie", ha detto il portavoce del Pam, Tomson Phiri, che ha osservato che 18,4 milioni di persone hanno già bisogno di assistenza umanitaria, mentre il conflitto ha sfollato fino a 390.000 persone solo quest'anno. Negli ultimi tre mesi, il Pam ha fornito assistenza alimentare e nutrizionale a 4,1 milioni di persone, ha affermato Phiri, “ma questo non è sufficiente”. "Il nostro piano – ha aggiunto - è aumentare l'assistenza per raggiungere nove milioni di persone entro dicembre". Tuttavia, l'agenzia delle Nazioni Unite "manca di risorse e ha bisogno di 200 milioni di dollari "per arrivare alla fine dell'anno per garantire che il cibo sia dove è necessario quando è necessario". (Res)