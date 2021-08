Torino 2021: al via ricerca di scrutatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comincia la ricerca degli scrutatori per le elezioni amministrative che si svolgeranno il prossimo 3 e 4 ottobre. Per rispondere alla call bisogna essere disoccupati/inoccupati o avere meno di 30 anni alla data del 3 ottobre. La scadenza delle iscrizioni è al 2 settembre. Per segnalare la propria disponibilità si può anche compilare un form su Torinofacile usando le credenziali Spid o il codice fiscale e la carta d'identità. Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/domande-per-scrutatori (Rpi)