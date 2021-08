© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una profonda tristezza per la perdita di un uomo coraggioso e di uno spirito indomito. Grazie per aver dedicato la vita ai fragili e agli ultimi, avendo la forza di essere presente in angoli della terra senza sollievo, senza soccorso e riparo". Lo ha scritto su Twitter il ministro del Lavoro Andrea Orlando, ricordando Gino Strada. (Rin)