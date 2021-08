Turchia: aumenta a 31 numero vittime alluvioni nelle province settentrionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ aumentato a 31 il numero complessivo delle vittime delle alluvioni registrate nelle province di Kastamonu, Bartin e Sinop, nel nord della Turchia. Lo riferisce un comunicato dell’Autorità per la gestione delle emergenze e dei disastri (Afad) di Ankara. Delle vittime, 29 sono state registrate a Kastamonu e due a Sinop, mentre proseguono le ricerche per un cittadino disperso a Bartin, la più occidentale delle tre province. Le aree colpite nei giorni scorsi dalle devastanti piogge e alluvioni saranno dichiarate “zone disastrate”, ha annunciato oggi il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, parlando dopo la preghiera del venerdì in una moschea del distretto di Bozkurt, a Kastamonu. “Abbiamo adottato tutte le misure di emergenza, dal sostegno con prestiti al rinvio delle tasse”, ha detto Erdogan, affermando che sul posto sono attive al momento più di 4 mila persone, 19 elicotteri, 66 ambulanze e 630 veicoli di servizio. Erdogan si è recato nella moschea nuova nel distretto di Bozkurt nel corso di una visita nelle aree colpite dalle inondazioni di mercoledì scorso, provocate da forti piogge nella regione del Mar Nero. (Tua)