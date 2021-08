Brasile: consumo di energia cresce 7,7 per cento nel primo semestre nel corso della crisi idrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dell'aumento dei consumi nel primo semestre è stata a carico dell'industria, con una crescita del 14,3 per cento. La ripresa del settore produttivo ha messo sotto pressione il settore elettrico oltre le attese, con la crescita dell'economia. Il settore del commercio e dei servizi ha avuto una crescita inferiore del 4,3 per cento. Secondo l'Epe anche i consumi residenziali sono cresciuti negli ultimi mesi, raggiungendo un aumento del 4,9 per cento. (Brb)