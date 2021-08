Russia: "Bbc", mancato rinnovo visto nostra giornalista è attacco alla libertà di stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rifiuto della Russia di rinnovare il visto ad una giornalista dell'emittente radiotelevisiva britannica "Bbc" a Mosca costituisce "un attacco alla libertà di stampa". E' quanto dichiarato dalla stessa "Bbc" in riferimento a quanto riportato in precedenza dall'emittente televisiva di Stato russa "Rossija 24", secondo cui la corrispondente Sarah Rainsford dovrà lasciare la Russia prima della fine del mese alla scadenza del visto. Secondo quanto reso noto da "Rossija 24", la decisione di non rinnovare il visto di Rainsford è stata una "rappresaglia" al rifiuto britannico di concedere o estendere i visti ai giornalisti russi. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato che il ministero ha fornito informazioni dettagliate ai rappresentanti della "Bbc" pochi giorni fa senza tuttavia mai citare il nome della cronista. Zakharova ha accusato Londra di aver ignorato “i ripetuti avvertimenti del ministero degli Esteri che avrebbe adottato misure corrispondenti” in risposta al trattamento riservato ai giornalisti russi. "Abbiamo rilasciato dichiarazioni regolari, esortando gli inglesi a porre fine alla persecuzione dei giornalisti russi", ha detto. (Rum)