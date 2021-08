Algeria-Ue: incendi, ministro Esteri algerino riceve telefonata da Alto rappresentante Borrell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ramtane Lamamra, ha avuto questa sera una conversazione telefonica con l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, il quale ha espresso la solidarietà di Bruxelles per i devastanti incendi che stanno colpendo il nord del Paese nordafricano. In una nota sul suo profilo Twitter, Lamamra ha dichiarato: “Ho ricevuto una telefonata dal mio collega Josep Borrell, in cui esprimeva la solidarietà dell'Unione europea all'Algeria per superare questa difficile circostanza, porgendo le sue sincere condoglianze alle famiglie delle vittime. La conversazione ha costituito un'occasione per rivedere i rapporti di cooperazione tra Algeria e Ue e le prospettive per rivitalizzare il partenariato strategico in un modo che serva e preservi gli interessi di entrambe le parti”. (Ala)