Regno Unito: strage di Plymouth, tra le vittime di Davison la madre di 51 anni (2)

- Successivamente, prosegue il racconto di Sawyer, l'indiziato si è recato in un parco, dove ha sparato a un uomo di 59 anni che è morto sul posto, e poi si è diretto verso Henderson Place dove ha sparato a una donna di 66 anni, che in seguito è morta al Derriford Hospital. "Testimoni oculari ci hanno detto che poi Davison ha rivolto la pistola contro sé stesso togliendosi la vita", ha detto Sawyer. La polizia sta lavorando su 13 scene del crimine e ha detto che esaminerà il disco rigido del computer di Davison e i post sui social media come parte delle indagini. Al momento, ha spiegato il capo della polizia del Devon e della Cornovaglia, "nessun movente" è stato identificato per spiegare le ragioni che avrebbero spinto il 22enne ad agire. In alcuni video online Davison si era detto "abbattuto" e "sconfitto dalla vita", oltre che socialmente isolato. In questi filmati, pubblicati su YouTube in un canale che ora è stato rimosso, l’uomo affermava di aver faticato per ottenere degli appuntamenti con altre donne e faceva spesso riferimento agli "incels", gruppi online misogini di uomini "celibi involontari", che incolpano le donne per i loro fallimenti sessuali, e che risultano collegati a una serie di atti violenti in tutto il mondo. Dopo aver pubblicato un video di 11 minuti, che sembra essere l'ultimo che ha pubblicato, Davison ha dichiarato: "So che è un film, ma mi piace pensare che a volte sono Terminator o qualcosa del genere: nonostante abbia raggiunto un errore di sistema quasi totale, continua a provare per compiere la sua missione”. YouTube ha confermato che un account appartenente a Davison è stato chiuso per violazione delle sue politiche di comportamento. (Rel)