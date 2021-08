Arabia Saudita: autorità sequestrano carico di anfetamine al porto di Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ufficiali delle dogane dell’Arabia Saudita hanno sventato presso il porto di Gedda un tentativo di introdurre illegalmente nel Regno 1,6 milioni di pillole di captagon. Lo riferisce l’Autorità per Zakat, Tasse e Dogane di Riad, secondo cui la droga era nascosta nel doppio fondo del pavimento di un camion. Dopo il sequestro degli stupefacenti, le autorità si sono coordinate con il Direttorato generale per il controllo dei narcotici nell’arresto di due persone, ritenute essere i destinatari previsti delle pillole in territorio saudita. All’inizio di agosto, le autorità di Riad hanno sventato un altro tentativo di introdurre 8,7 milioni di pillole di captagon nascoste in un carico di semi di cacao. (Res)