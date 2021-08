Covid: in Piemonte quasi 20 mila vaccinati, arrivano le nuove dosi di Pfizer e Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 19 mila 930 le persone vaccinate con il Covid comunicate oggi, venerdì 13 agosto, dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. A 7 mila 261 è stata somministrata la seconda dose. Fortunatamente sono arrivate le 141 mila 750 dosi aggiuntive di Pfizer e le 42 mila 700 di Moderna, che hanno fatto scendere la soglia percentuale delle dosi utilizzate a disposizione della Regione. Ora sono al 96,4 per cento. Parlando di fasce d'età, come da ormai diversi giorni si conferma quella dei 16-29enni come la più vaccinata a quota 6 mila e 94. Seguono i trentenni e i quarantenni, rispettivamente a 3 mila 16 dosi e 2 mila 881 inoculazioni. La fascia 12-15 anni si mantiene sopra la quota 2 mila (2 mila 173 vaccinati). (Rpi)